В городском округе Люберцы заменили почти 1,5 тысячи уличных фонарей

Программа модернизации уличного освещения на 2025 год завершена в городском округе Люберцы Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы по замене 1487 фонарей выполнили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В текущем году заменены 1487 не энергоэффективных светильников на современные светодиодные устройства. Из них 977 светильников установлено непосредственно в Люберцах, еще 510 — в городе Дзержинском», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Владимир Караваев.
Уточняется, что для повышения надежности системы были установлены 23 шкафа управления наружным освещением. Также были смонтированы 134 новых опоры и проложено более 7,1 км линий электропередачи. Кроме того, уже завершили все мероприятия программы «Светлый город» на текущий год: установили 179 светильников и построили линии освещения по семи адресам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.