Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городском округе Люберцы заменили почти 1,5 тысячи уличных фонарей

Там также проложили более 7 километров линий электропередачи.

Программа модернизации уличного освещения на 2025 год завершена в городском округе Люберцы Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы по замене 1487 фонарей выполнили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В текущем году заменены 1487 не энергоэффективных светильников на современные светодиодные устройства. Из них 977 светильников установлено непосредственно в Люберцах, еще 510 — в городе Дзержинском», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Владимир Караваев.

Уточняется, что для повышения надежности системы были установлены 23 шкафа управления наружным освещением. Также были смонтированы 134 новых опоры и проложено более 7,1 км линий электропередачи. Кроме того, уже завершили все мероприятия программы «Светлый город» на текущий год: установили 179 светильников и построили линии освещения по семи адресам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.