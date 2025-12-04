В городском округе Люберцы заменили почти 1,5 тысячи уличных фонарей

Уточняется, что для повышения надежности системы были установлены 23 шкафа управления наружным освещением. Также были смонтированы 134 новых опоры и проложено более 7,1 км линий электропередачи. Кроме того, уже завершили все мероприятия программы «Светлый город» на текущий год: установили 179 светильников и построили линии освещения по семи адресам.