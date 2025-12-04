Ремонт ЦРБ в Константиновском районе подходит к концу

В Ростове-на-Дону 4 декабря проходит прямая трансляция специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Во время эфира губернатор отвечал на вопросы ростовчан и жителей области. Для связи с дончанами работал колл-центр и выездные студии.