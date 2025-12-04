Ричмонд
Ремонт ЦРБ в Константиновском районе подходит к концу

Губернатор Юрий Слюсарь во время прямой линии назвал сроки сдачи лечебного корпуса в районной больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 4 декабря проходит прямая трансляция специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Во время эфира губернатор отвечал на вопросы ростовчан и жителей области. Для связи с дончанами работал колл-центр и выездные студии.

Один из вопросов поступил от жителей Константиновского района.

— Несколько лет длится капительный ремонт лечебного купороса ЦРБ. Когда он завершится, — спросили люди.

Юрий Слюсарь ответил, что работы идут в соответствии с графиком и будут завершены в следующем году.

— Там процент готовности достаточно высокий, — пояснил глава региона.

Также Юрий Слюсарь добавил, что уже идет закупка современного оборудования и на это выделены деньги из федерального бюджета.

— Также большие инвестиции делает Ростовская область. Потому в 2026 году работы в Константиновске будут завершены, — резюмировал губернатор Юрий Слюсарь.

