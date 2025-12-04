Ремонт ЦРБ в Константиновском районе подходит к концу

В Ростове-на-Дону 4 декабря проходит прямая трансляция специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Во время эфира губернатор отвечал на вопросы ростовчан и жителей области. Для связи с дончанами работал колл-центр и выездные студии.
Один из вопросов поступил от жителей Константиновского района.
— Несколько лет длится капительный ремонт лечебного купороса ЦРБ. Когда он завершится, — спросили люди.
Юрий Слюсарь ответил, что работы идут в соответствии с графиком и будут завершены в следующем году.
— Там процент готовности достаточно высокий, — пояснил глава региона.
Также Юрий Слюсарь добавил, что уже идет закупка современного оборудования и на это выделены деньги из федерального бюджета.
— Также большие инвестиции делает Ростовская область. Потому в 2026 году работы в Константиновске будут завершены, — резюмировал губернатор Юрий Слюсарь.
