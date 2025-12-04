Как будет оплачиваться работа в новогодние праздники?

Если у сотрудника и работодателя есть договоренность, что вместо двойной оплаты он берет полноценный отгул, то в этом случае претензий к начальству быть не может. Это распространенная практика, и многие предпочитают брать за работу в новогодние каникулы выходной, которым можно воспользоваться в удобное для себя время.