Как будет оплачиваться работа в новогодние праздники?

Работа в период новогодних каникул и рождественских праздников должна оплачиваться, причем в двойном размере. Об этом россиянам напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Может ли работодатель заставить трудиться в праздники?
Машаров подчеркнул, что заставить в праздники принудительно трудиться работодатель не имеет права: нужно ваше письменное согласие.
Кроме того, нельзя привлекать в выходные и праздничные дни, даже при наличии согласия:
- беременных;
- несовершеннолетних;
- и тех, кто не может выйти по показаниям здоровья.
При этом закон допускает возможность предложить поработать в праздники, но только с условием, что нет медицинского запрета на труд и есть письменное согласие:
- женщинам с детьми до трех лет;
- инвалидам;
- сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов или ухаживающим за больными членами семьи;
- одиноким родителям детей до 14 лет;
- работникам, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, если другой родитель мобилизован или служит по контракту, работает вахтовым методом;
- родителям трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых меньше 14 лет.
Кого могут лишить праздников на законных основаниях?
По словам Машарова, согласно статье 113 ТК РФ лишить праздников можно тех, кто:
- задействован на непрерывных производствах;
- занимается обслуживанием населения;
- выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- работает в творческих специальностях (по правилам, которые прописаны локальными нормативными актами или в трудовом договоре).
В трудовом законодательстве сказано, что «привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается» в следующих случаях:
- угроза производственной аварии, стихийного бедствия, предотвращение или устранение последствий катастрофы;
- предотвращение несчастных случаев и порчи чужого имущества;
- требуется проведение работ, обусловленных введением военного положения или режима ЧС, например, из-за угрозы пожара, наводнения, эпидемии, землетрясения и других факторов, связанных с безопасностью граждан.
Что делать, если работодатель отказывается оплачивать работу в праздники?
Если у сотрудника и работодателя есть договоренность, что вместо двойной оплаты он берет полноценный отгул, то в этом случае претензий к начальству быть не может. Это распространенная практика, и многие предпочитают брать за работу в новогодние каникулы выходной, которым можно воспользоваться в удобное для себя время.
Однако, если работодатель отказывается дать отгул или платить по двойному тарифу, в этом случае следует обратиться с письменной жалобой в региональное отделение Роструда (список отделений на карте РФ) или сообщить о нарушении на портале «Онлайнинспекция.рф».
За несоблюдение норм действующего законодательства работодателя по статье 5.27 КоАП РФ могут оштрафовать от 1 000 до 50 000 рублей, а за повторное нарушение — от 10 000 до 70 000.