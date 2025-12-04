Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будет оплачиваться работа в новогодние праздники?

Россиянам напомнили, о «плюшках» за работу в праздничные дни.

Источник: Freepik

Работа в период новогодних каникул и рождественских праздников должна оплачиваться, причем в двойном размере. Об этом россиянам напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Может ли работодатель заставить трудиться в праздники?

Машаров подчеркнул, что заставить в праздники принудительно трудиться работодатель не имеет права: нужно ваше письменное согласие.

Кроме того, нельзя привлекать в выходные и праздничные дни, даже при наличии согласия:

  • беременных;
  • несовершеннолетних;
  • и тех, кто не может выйти по показаниям здоровья.

При этом закон допускает возможность предложить поработать в праздники, но только с условием, что нет медицинского запрета на труд и есть письменное согласие:

  • женщинам с детьми до трех лет;
  • инвалидам;
  • сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов или ухаживающим за больными членами семьи;
  • одиноким родителям детей до 14 лет;
  • работникам, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, если другой родитель мобилизован или служит по контракту, работает вахтовым методом;
  • родителям трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых меньше 14 лет.

Кого могут лишить праздников на законных основаниях?

По словам Машарова, согласно статье 113 ТК РФ лишить праздников можно тех, кто:

  • задействован на непрерывных производствах;
  • занимается обслуживанием населения;
  • выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • работает в творческих специальностях (по правилам, которые прописаны локальными нормативными актами или в трудовом договоре).

В трудовом законодательстве сказано, что «привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается» в следующих случаях:

  • угроза производственной аварии, стихийного бедствия, предотвращение или устранение последствий катастрофы;
  • предотвращение несчастных случаев и порчи чужого имущества;
  • требуется проведение работ, обусловленных введением военного положения или режима ЧС, например, из-за угрозы пожара, наводнения, эпидемии, землетрясения и других факторов, связанных с безопасностью граждан.

Что делать, если работодатель отказывается оплачивать работу в праздники?

Если у сотрудника и работодателя есть договоренность, что вместо двойной оплаты он берет полноценный отгул, то в этом случае претензий к начальству быть не может. Это распространенная практика, и многие предпочитают брать за работу в новогодние каникулы выходной, которым можно воспользоваться в удобное для себя время.

Однако, если работодатель отказывается дать отгул или платить по двойному тарифу, в этом случае следует обратиться с письменной жалобой в региональное отделение Роструда (список отделений на карте РФ) или сообщить о нарушении на портале «Онлайнинспекция.рф».

За несоблюдение норм действующего законодательства работодателя по статье 5.27 КоАП РФ могут оштрафовать от 1 000 до 50 000 рублей, а за повторное нарушение — от 10 000 до 70 000.