Некоторые участники СВО уже работают в донском правительстве и администрациях

При этом Юрий Слюсарь подтвердил, что отдельные участники СВО уже сейчас работают в правительстве области и в муниципалитетах, но это пока исключительные случаи. Основной этап трудоустройства на управленческие позиции начнется после завершения полного курса обучения, когда каждый выпускник сможет максимально реализовать полученные знания и компетенции.