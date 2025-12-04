Некоторые участники СВО уже работают в донском правительстве и администрациях

Обучение по программе «Герои Дона» для участников специальной военной операции (СВО) будет продолжаться до лета 2026 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой трансляции специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую».
В ходе эфира губернатор ответил на вопрос жительницы региона, жены участника СВО, о перспективах трудоустройства выпускников программы в управленческий аппарат и на должности глав муниципалитетов.
Юрий Слюсарь отметил:
— Это действительно одна из стратегических, магистральных направлений работы правительства по линии социальной адаптации участников специальной военной операции.
Губернатор подчеркнул, что ключевая задача программы — помочь участникам СВО найти себя в мирной жизни, используя их уникальный жизненный опыт.
— Из них большинство имеют государственные награды, некоторые имеют ранения. В общем, мы прошли непростой период, и наша задача была дать теоретическую базовую подготовку, которая позволила приобрести необходимые навыки работы и на государственном, и на муниципальном уровне, — сказал Юрий Слюсарь.
Он напомнил, что программа, стартовавшая 30 августа, состоит из четырёх модулей. На сегодняшний день пройдены два, и впереди ещё два образовательных блока.
— Обучение закончится в середине следующего года, летом. Я думаю, что надо нас все-таки подождать, пока ребята получат необходимую подготовку, необходимые знания, компетенции, — обратился губернатор.
При этом Юрий Слюсарь подтвердил, что отдельные участники СВО уже сейчас работают в правительстве области и в муниципалитетах, но это пока исключительные случаи. Основной этап трудоустройства на управленческие позиции начнется после завершения полного курса обучения, когда каждый выпускник сможет максимально реализовать полученные знания и компетенции.
