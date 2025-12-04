Ричмонд
Многодетная мать из Тольятти получила знак отличия «Материнская доблесть»

Надежда Калачева воспитывает пятерых детей.

Региональный знак отличия Самарской области «Материнская доблесть» был вручен многодетной матери Надежде Калачевой из Тольятти. Поддержка многодетных семей является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Тольятти.

Знаком «Материнская доблесть» отмечают женщин, родивших пятерых и более детей. Эта награда является знаком высшего признания заслуг многодетных матерей перед Самарской областью.

Надежда Калачева воспитывает пятерых детей. Старший сын Вадим учится в Тольяттинском колледже технического и художественного образования, занимается плаванием и самбо. Его младшие сестры учатся в школе имени С. П. Королева. Арина увлечена музыкой, Наталья занимается плаванием, рисованием и спортивными танцами, Василина любит рисовать, а самая младшая Ольга тоже творческая личность. Все дети активно участвуют и побеждают в городских и региональных конкурсах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.