Многодетная мать из Тольятти получила знак отличия «Материнская доблесть»

Надежда Калачева воспитывает пятерых детей. Старший сын Вадим учится в Тольяттинском колледже технического и художественного образования, занимается плаванием и самбо. Его младшие сестры учатся в школе имени С. П. Королева. Арина увлечена музыкой, Наталья занимается плаванием, рисованием и спортивными танцами, Василина любит рисовать, а самая младшая Ольга тоже творческая личность. Все дети активно участвуют и побеждают в городских и региональных конкурсах.