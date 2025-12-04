В Казани прошла научная конференция для школьников на языках народов России

Ежегодная научно-практическая конференция школьников на языках народов Российской Федерации состоялась 26 ноября в Многопрофильной полилингвальной гимназии № 180 Казани. Мероприятие провели в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
В конференции приняли участие ребята из 8−11-х классов со всей России. Они представили свои научно-исследовательские работы на русском, татарском, чувашском, удмуртском, мордовском, марийском и башкирском языках. Основная цель конференции — привлечь внимание к проблемам языков народов России и повысить интерес школьников к их изучению.
Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли ученые со всей страны. Победители были награждены дипломами и подарками, а все финалисты получили сертификаты. Для торжественной церемонии награждения подготовили концертную программу, также на ней выступили и сами участники.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.