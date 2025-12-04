Участник «Легиона “Свобода России”* получил 13 лет.

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участник «Легиона “Свобода России”* Максим Григорьев, передававший данные о силовиках РФ и заказавший разработку ПО для дронов ВСУ, получил 13 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«К 13 годам лишения свободы приговорен 56-летний житель столицы Максим Григорьев за участие в вооруженном формировании и деятельности террористической организации (часть 2 статьи 208 УК РФ, часть 2 статьи 205.5 УК РФ)… С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Григорьев будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Установлено, что в октябре 2022 года Григорьев, находясь в московском регионе, вступил в «Легион “Свобода России”*, направив анкету участника в чат организации. Отмечается, что после этого он передавал представителям этой террористической организации данные о передвижении сил и средств российских правоохранителей.
Кроме того, с мая 2023 года по июнь 2024 года Григорьев, через мессенджер установил контакт с лицом, способным разрабатывать БПЛА, и направил ему техзадание на разработку программного обеспечения дронов с системой автоматического наведения на цель. Подчеркивается, что данное ПО должно было использоваться в боях против ВС РФ.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.