Жители Ростовской области направили губернатору почти тысячу вопросов

Вопросы жителей Дона прозвучат в эфире программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области направили губернатору почти тысячу вопросов. Ответы будут озвучены в прямом эфире программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Трансляция ведется в эти минуты, ее можно посмотреть на сайте донского правительства.

Сбор вопросов проводился с 24 ноября. Большую часть обращений — почти 550 — получили через чат-боты в телеграм-канале и MAX. Более 360 сообщений поступили через сайт правительства региона, около 70 — через «Платформу обратной связи».

Больше всего людей волнуют состояние дорог, сфера ЖКХ и вопросы благоустройства. Также много внимания уделяется работе общественного транспорта, сферам образования и социального обеспечения.

Обращения прислали из Ростова-на-Дону, Аксайского района, Таганрога, Шахт, Батайска, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского.

Прием вопросов на всех площадках продолжится до окончания эфира, работает многоканальный телефон в Ростове-на-Дону — (863) 201−70−44.

