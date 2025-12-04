Штрафы за невыход автобусов на линии увеличены в три раза в Ростове

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямой трансляции специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» сообщил о существенном ужесточении ответственности для перевозчиков за срывы графиков движения общественного транспорта.
По его словам, в Ростове подписаны дополнительные соглашения с перевозчиками, согласно которым размер штрафов за невыход автобуса на линию увеличен в три раза.
— Ситуацию надо менять. Что сделано? Буквально несколько дней назад город переподписал дополнительные соглашения с каждым перевозчиком и в три раза увеличил размер штрафов за невыход автобуса на линию, — подчеркнул глава региона.
Эта мера призвана повлиять на ситуацию с регулярностью движения, которая остается острой проблемой для жителей.
— Общественный транспорт, это, наверное, после ЖКХ, или, может быть, даже наравне с ЖКХ, одна из тех проблем, которые больше всего интересуют жителей не только Ростова, а всей области. Это действительно большая системная проблема, — заявил Юрий Слюсарь.
Также он отметил, что нерегулярность выхода автобусов на линии во многом связана с дефицитом водителей — проблемой, которую перевозчики пока не смогли решить, несмотря на совместную работу с областными властями в течение почти года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.