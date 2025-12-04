Дорогу на Вавилова в Ростове откроют в первом полугодии 2026 года

Дорога на улице Вавилова в Ростове, которая соединяет микрорайон Суворовский с остальными районами города, должна в полную силу заработать в первом полугодии 2026 года. Об этом в четверг, 4 декабря, в ходе программы «Разговор напрямую» рассказал губернатор Дона Юрий Слюсарь.
Поводом для вопроса стал вопрос Павла, жителя Суворовского. Он пожаловался на фактическое отсутствие работ и ежедневные многочасовые пробки. По его словам, даже если рабочие появляются, их действия малозаметны.
Губернатор признал проблему и назвал причину срыва сроков.
— Это пример недобросовестного подрядчика. Умер руководитель компании, а поскольку все в ней было завязано на одном человеке, произошла приостановка работ. И в 2025 году, как обещалось, проект не удалось реализовать, — прокомментировал Юрий Борисович.
Глава региона напомнил, что проект стоимостью 11 миллиардов рублей финансируется из областного бюджета, и его реализация находится на контроле региональных и городских властей.
— Я получаю от местного главы ежедневные доклады о ходе работ. Они не прекращены, но темпы все еще недостаточны. Есть надежда, что часть движения откроют до конца 2025 года. Полностью объект планируют сдать в первом полугодии 2026-го, возможно, в апреле-мае.
Губернатор подчеркнул важность этой дороги. Она является ключевым выездом из Суворовского. Ранее задержки в строительстве также были связаны с выкупом земель и сложными сетевыми коммуникациями на пути трассы.
