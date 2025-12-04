11 млрд рублей направят на создание ливневок на Западном в Ростове

В Ростове-на-Дону 4 декабря проходит прямая трансляция специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Во время эфира губернатор отвечал на вопросы ростовчан и жителей области. Для связи с дончанами работал колл-центр и выездные студии — в Аксайском районе и в Таганроге.
Один из острых вопросов поступил от ростовчанки.
— Юрий Борисович, подскажите, пожалуйста, в ближайшее время планируется решать проблемы ливневок? В частности, волнует Западный жилой массив, микрорайон «Левенцовский». Во время дождя дороги превращаются в реки и пройти невозможно, — спросила Наталья.
— Это большая проблема, которая не была решена в момент возведения самого микрорайона «Левенцовский», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Сейчас, по словам главы региона, мы «реактивно реагируем на те проблемы, которые возникли». Перед тем, как дать развернутый ответ, глава области поблагодарил минстрой РФ.
— На днях нам был одобрен инфраструктурный казначейский кредит на сумму около 8,7 млрд рублей, наше софинансирование составит порядка трех млрд рублей, — сказал Юрий Слюсарь.
Эти деньги пойдут на создание ливневок, канализаций, подводящих и разводящих сетей в «Левенцовском», а также на очистные сооружения.
В общей сложности на решение этой проблемы направят около 11 млрд рублей, 4,5 млрд поступят в местную казну уже до конца года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростове ежегодно будут устанавливать по 100 «умных» остановок.
До 2030 года в населенные пункты Ростовской области закупят до тысячи автобусов.