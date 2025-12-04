Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 млрд рублей направят на создание ливневок на Западном в Ростове

Ростовская область взяла казначейский кредит для создания ливневок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 4 декабря проходит прямая трансляция специальной программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую». Во время эфира губернатор отвечал на вопросы ростовчан и жителей области. Для связи с дончанами работал колл-центр и выездные студии — в Аксайском районе и в Таганроге.

Один из острых вопросов поступил от ростовчанки.

— Юрий Борисович, подскажите, пожалуйста, в ближайшее время планируется решать проблемы ливневок? В частности, волнует Западный жилой массив, микрорайон «Левенцовский». Во время дождя дороги превращаются в реки и пройти невозможно, — спросила Наталья.

— Это большая проблема, которая не была решена в момент возведения самого микрорайона «Левенцовский», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сейчас, по словам главы региона, мы «реактивно реагируем на те проблемы, которые возникли». Перед тем, как дать развернутый ответ, глава области поблагодарил минстрой РФ.

— На днях нам был одобрен инфраструктурный казначейский кредит на сумму около 8,7 млрд рублей, наше софинансирование составит порядка трех млрд рублей, — сказал Юрий Слюсарь.

Эти деньги пойдут на создание ливневок, канализаций, подводящих и разводящих сетей в «Левенцовском», а также на очистные сооружения.

В общей сложности на решение этой проблемы направят около 11 млрд рублей, 4,5 млрд поступят в местную казну уже до конца года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростове ежегодно будут устанавливать по 100 «умных» остановок.

До 2030 года в населенные пункты Ростовской области закупят до тысячи автобусов.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше