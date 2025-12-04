Ричмонд
В Кишиневе начинает курсировать троллейбус с Дедом Морозом: Публикуем расписание новогоднего транспорта

Волшебная прогулка: троллейбус с Дедом Морозом для детей и родителей.

Источник: Комсомольская правда

«Познавай город с Дедом Морозом» — с 6 декабря по 4 января детишек и их родителей приглашают на тематические экскурсии по Кишинёву на туристическом троллейбусе.

Отправиться в волшебное путешествие по городу можно каждые субботу и воскресенье. В 12:00 экскурсии проводятся на русском языке, в 15:00 — на государственном.

Троллейбус отправляется от Арки Победы и прибывает туда же. По завершении поездки все дети получают сладкие сюрпризы от Деда Мороза.

Количество мест ограничено. Дети до 7 лет путешествуют бесплатно. Для остальных пассажиров действует тариф в размере 30 леев.

