В Кишиневе начинает курсировать троллейбус с Дедом Морозом: Публикуем расписание новогоднего транспорта

Волшебная прогулка: троллейбус с Дедом Морозом для детей и родителей.
«Познавай город с Дедом Морозом» — с 6 декабря по 4 января детишек и их родителей приглашают на тематические экскурсии по Кишинёву на туристическом троллейбусе.
Отправиться в волшебное путешествие по городу можно каждые субботу и воскресенье. В 12:00 экскурсии проводятся на русском языке, в 15:00 — на государственном.
Троллейбус отправляется от Арки Победы и прибывает туда же. По завершении поездки все дети получают сладкие сюрпризы от Деда Мороза.
Количество мест ограничено. Дети до 7 лет путешествуют бесплатно. Для остальных пассажиров действует тариф в размере 30 леев.
