В югорском городе Урае 13 человек получили новые квартиры перед Новым годом

В торжественной обстановке новоселами стали жители города, которые ранее проживали в аварийных домах, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В целом с начала года в Урае было предоставлено 36 квартир детям-сиротам и 73 квартиры жителям расселяемых аварийных домов.