В югорском городе Урае 13 человек получили новые квартиры перед Новым годом

Ключи от новых квартир в преддверии Нового года получили 13 жителей города Урая в Югре. Они переедут в дом, построенный в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Новый 70-квартирный жилой дом расположен по адресу: микрорайон 1А, дом 2. В нем обустроены просторные светлые квартиры с электрическими плитами и горячим водоснабжением. Рядом с домом есть детская игровая площадка и зона отдыха.
В торжественной обстановке новоселами стали жители города, которые ранее проживали в аварийных домах, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В целом с начала года в Урае было предоставлено 36 квартир детям-сиротам и 73 квартиры жителям расселяемых аварийных домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.