Лесхозы озвучили цены на новогодние елки в Минске в 2025 году

Лесхозы Минска озвучили предварительные цены на новогодние елки, пишет «Мінская праўда» (Mlyn.by).
С учетом налога на добавленную стоимость прайс на декабрь 2025-го будет следующим. Срубленные елки высотой до метра будут стоить 21 рубль 70 копеек, дерево до двух метров обойдется в 30 рублей, а до трех метров — 38 рублей. А вот если ель требуется еще выше — до четырех метров, — то ценник установят в 100 рублей.
Что касается елей в кадках, то дерево высотой до одного метра будет стоить 40 рублей, полутораметровая лесная красавица в таком формате потянет на 55 рублей, двухметровая — на 65 рублей.
Повторимся, цены эти пока что предварительные.
