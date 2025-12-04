Лесхозы озвучили цены на новогодние елки в Минске в 2025 году

С учетом налога на добавленную стоимость прайс на декабрь 2025-го будет следующим. Срубленные елки высотой до метра будут стоить 21 рубль 70 копеек, дерево до двух метров обойдется в 30 рублей, а до трех метров — 38 рублей. А вот если ель требуется еще выше — до четырех метров, — то ценник установят в 100 рублей.