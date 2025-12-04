Ричмонд
В Ростове к середине 2026 года выпуск автобусов планируют увеличить до 90%

В Ростове из 900 автобусов выходят на маршруты лишь порядка 500.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове власти намерены к середине 2026 года кардинально изменить работу общественного транспорта города, увеличив выпуск автобусов на линии с сегодняшних 55% до 90%. Об этом рассказал донской губернатор Юрий Слюсарь во время прямой трансляции специальной программы «Разговор напрямую».

— Из 900 автобусов, которые у нас расписаны по маршрутам по городу Ростова-на-Дону, реальный выход порядка 500, то есть это больше 50%. Ситуацию надо менять, — констатировал Юрий Слюсарь.

По его словам, составлен план решения вопроса.

— Количество выходящего транспорта должно в сжатый период постепенно, но оперативно вырасти с 55% сейчас до 90% в середине 2026 года. И разбито это все по этапам, — подчеркнул губернатор.

Также он отметил, что власти города подписали соглашения со всеми перевозчиками, что впредь штрафы за невыпуск автобусов на маршруты увеличиваются в три раза.

