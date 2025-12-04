Ричмонд
Центральную часть парка «Дружба» в Ростове обновят к 2026 году

Парк «Дружба» на Северном в Ростове преобразят к 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют завершить реконструкцию центральной части парка «Дружба» на Северном жилом массиве. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую», которая прошла в четверг, 4 декабря.

Ранее проект реконструкции оказался неудачным и сопровождался уголовными делами. Новый план предусматривает увеличение площади озеленения почти на девять тысяч квадратных метров.

— Около 70 процентов территории парка займут зеленые насаждения. Никакой лишней плитки и бетона — только зелень и места для отдыха, — отметил Юрий Слюсарь.

Удалось сохранить 1800 деревьев и запланировать высадку еще 1200. Центральную часть с выходом на набережную и эко-парк на другом берегу планируют завершить в 2026 году.

— Далее начнутся работы по входной зоне с фонтаном и ступенями, а также по территории, выходящей на улицу Бодрую. Общий бюджет реконструкции составит около 1,4 миллиарда рублей, — добавил губернатор.

