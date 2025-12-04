Центральную часть парка «Дружба» в Ростове обновят к 2026 году

В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют завершить реконструкцию центральной части парка «Дружба» на Северном жилом массиве. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую», которая прошла в четверг, 4 декабря.