В ближайшие два года в Ростове и Батайске будут построены новые школы

В донской столице социально ответственный застройщик возведет школу на 800 мест своем участке.

Источник: Комсомольская правда

Во время прямой линии с губернатором Юрием Слюсарем семьи с детьми подняли проблему отсутствия школ в пешей доступности от дома. Жители Батайска интересовались, когда ее построят на улице Ставропольской, а ростовчане —в микрорайоне «Вертолетное поле».

— В Батайске острый дефицит школьных мест, один из самых больших в области. В этом году строительство школы стартовало, подрядчик выполняет работу добросовестно, в соответствие с графиком. В 2027-м школа на 1300 мест примет учеников, — рассказал губернатор.

Кроме того, по словам главы региона, на территории школы № 4 в 2025 году открыли модуль для начальных классов, что помогает решить часть проблему.

Что касается Ростова, то на строительство новой школы в ЖК «Вертолетное поле» в 2028 году планируется выделить более трех миллиардов рублей. Это будет учебное заведение на 1400 мест.

Однако уже в 2026-м ответственный застройщик решил возвести на своем земельном участке модульную школу, которая сможет в две смены принять 800 детей.

Всех проблем это не решит, но остроту снимет. Предприниматель — местный житель. Помимо строительства школы, он пообещал благоустроить территорию. Мы провели переговоры и обо все договорились.

