В Тульском государственном университете прошел форум «Кадры для химии»

Участниками мероприятия стали школьники и студенты.

Карьерный форум «Кадры для химии» состоялся в Тульском государственном университете 1 и 2 декабря по национальному проекту «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.

Уточняется, что соорганизатором выступил Томский государственный университет. Участниками стали школьники и студенты, для которых подготовили отдельную программу. На интерактивных площадках они могли посмотреть тематический научно-популярный фильм, попробовать свои силы в викторине и посетить мастер-классы по биотехнологии и органическому синтезу.

Студенты приняли участие в панельной дискуссии «Карьера в химической отрасли: мифы и реальность» и познакомились с программами стажировок от предприятий. Школьники послушали лекции ведущих специалистов из химической отрасли и ученых. Кроме того, 2 декабря студенты ТулГУ посетили предприятия.

Также провели круглый стол «Кадровая потребность и целевое обучение как инструмент формирования кадрового резерва». Помимо прочего, были подготовлены интерактивные мероприятия по темам «Биотехнология для устойчивого развития», «Бактериальные биопленки и их влияние на производство» и другие.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

