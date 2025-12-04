В Московской области завершили обустройство шумовых полос

Дорожные службы Московской области завершили установку 62 комплектов шумовых полос на региональных дорогах, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Уточним, шумовые полосы предназначены для создания вибрации за счет неровностей на определенном участке дороги, чтобы привлечь внимание водителя и предупредить его о необходимости снижения скорости. Например, в Луховицах шумовые полосы обустроили между деревнями Перевицкий Торжок и Буково, также работы провели на трех участках Егорьевского шоссе.
«Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов в 23 округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.