В Московской области завершили обустройство шумовых полос

Уточним, шумовые полосы предназначены для создания вибрации за счет неровностей на определенном участке дороги, чтобы привлечь внимание водителя и предупредить его о необходимости снижения скорости. Например, в Луховицах шумовые полосы обустроили между деревнями Перевицкий Торжок и Буково, также работы провели на трех участках Егорьевского шоссе.