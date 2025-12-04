В кадровых центрах Астраханской области провели День открытых дверей

Кадровые центры во всех районах Астраханской области провели День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья 3 декабря, сообщили в агентстве по занятости населения региона. Мероприятия подготовили в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Встречи провели в ходе профориентационного проекта «Prоfкомпас». Специалисты кадровых центров рассказали людям с инвалидностью о мерах поддержки службы занятости, провели тренинги по написанию резюме и прохождению собеседования. Также проводили индивидуальный подбор вакансий и вариантов профессионального обучения.
Например, в Кадровом центре города Астрахани профконсультанты провели экскурсию для студентов Астраханского губернского техникума. В Енотаевском районе работодатели рассказали о вакансиях гражданам с инвалидностью. В Наримановском районе в Доме культуры состоялась встреча с представителями Всероссийского общества инвалидов. В Лиманском районе провели творческие мастер-классы для детей с ОВЗ и их мам.
Уточним, с начала 2025 года в службу занятости обратились 277 астраханцев с ограниченными возможностями здоровья. 127 астраханцев с инвалидностью трудоустроились с помощью службы занятости. Они работают рыбаками, водителями, продавцами, сторожами, курьерами. Среди работодателей — рыболовецкие колхозы, торговые сети, детские сады, больницы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.