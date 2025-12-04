Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кадровых центрах Астраханской области провели День открытых дверей

Специалисты рассказали посeтитeлям о мерах поддержки, провели тренинги по написанию резюме и прохождению собеседования.

Кадровые центры во всех районах Астраханской области провели День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья 3 декабря, сообщили в агентстве по занятости населения региона. Мероприятия подготовили в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».

Встречи провели в ходе профориентационного проекта «Prоfкомпас». Специалисты кадровых центров рассказали людям с инвалидностью о мерах поддержки службы занятости, провели тренинги по написанию резюме и прохождению собеседования. Также проводили индивидуальный подбор вакансий и вариантов профессионального обучения.

Например, в Кадровом центре города Астрахани профконсультанты провели экскурсию для студентов Астраханского губернского техникума. В Енотаевском районе работодатели рассказали о вакансиях гражданам с инвалидностью. В Наримановском районе в Доме культуры состоялась встреча с представителями Всероссийского общества инвалидов. В Лиманском районе провели творческие мастер-классы для детей с ОВЗ и их мам.

Уточним, с начала 2025 года в службу занятости обратились 277 астраханцев с ограниченными возможностями здоровья. 127 астраханцев с инвалидностью трудоустроились с помощью службы занятости. Они работают рыбаками, водителями, продавцами, сторожами, курьерами. Среди работодателей — рыболовецкие колхозы, торговые сети, детские сады, больницы.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.