В Ростове на маршрутах работает порядка 500 автобусов из положенных 900

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире специальной программы «Разговор напрямую» рассказал о том, как намерены решать проблему с обеспечением донской столицы общественным транспортом. По его словам, из 900 автобусов, официально закрепленных за маршрутами в городе, ежедневно выходит на линии только около 500 единиц.
— Из 900 автобусов, которые у нас расписаны по маршрутам по городу Ростова-на-Дону, реальный выход порядка 500, то есть это больше 50%. Ситуацию надо менять, — отметил губернатор.
Он сообщил о принятых мерах для решения проблемы. Буквально несколько дней назад администрация города переподписала дополнительные соглашения со всеми АТП. В три раза увеличен размер штрафов за невыход автобуса на линию.
Также, по словам Юрия Слюсаря, утверждена дорожная карта, согласно которой количество транспорта на маршрутах должно вырасти с нынешних 55% до 90% к середине 2026 года. Этот процесс разбит на конкретные этапы и будет реализовываться постепенно.
