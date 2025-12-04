Ричмонд
В Ростове на маршрутах работает порядка 500 автобусов из положенных 900

Выпуск автобусов в Ростове к середине 2026 года намерены довести до 90%

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире специальной программы «Разговор напрямую» рассказал о том, как намерены решать проблему с обеспечением донской столицы общественным транспортом. По его словам, из 900 автобусов, официально закрепленных за маршрутами в городе, ежедневно выходит на линии только около 500 единиц.

— Из 900 автобусов, которые у нас расписаны по маршрутам по городу Ростова-на-Дону, реальный выход порядка 500, то есть это больше 50%. Ситуацию надо менять, — отметил губернатор.

Он сообщил о принятых мерах для решения проблемы. Буквально несколько дней назад администрация города переподписала дополнительные соглашения со всеми АТП. В три раза увеличен размер штрафов за невыход автобуса на линию.

Также, по словам Юрия Слюсаря, утверждена дорожная карта, согласно которой количество транспорта на маршрутах должно вырасти с нынешних 55% до 90% к середине 2026 года. Этот процесс разбит на конкретные этапы и будет реализовываться постепенно.

