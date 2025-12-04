В Ростове на маршрутах работает порядка 500 автобусов из положенных 900

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире специальной программы «Разговор напрямую» рассказал о том, как намерены решать проблему с обеспечением донской столицы общественным транспортом. По его словам, из 900 автобусов, официально закрепленных за маршрутами в городе, ежедневно выходит на линии только около 500 единиц.