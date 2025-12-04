Модульную поликлинику в Суворовском районе Ростова построят в 2026 году

Поликлинику в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону построят в 2026 году. Об этом в четверг, 4 декабря, в ходе программы «Разговор напрямую» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Поводом стали обращения жителей новых жилых комплексов. Ростовчанка Виктория из ЖК «Левобережье» спросила об отсутствующей, несмотря на обещания застройщика, поликлинике. Аналогичные вопросы поступили от жителей ЖК «Вересаево» и микрорайона Суворовский.
Губернатор объяснил ситуацию по каждому объекту:
— В ЖК «Левобережье» земля и проект есть, но пока микрорайон только заселяется и там проживает сравнительно небольшое количество людей, — заметил глава региона. — Мы обязательно будем строить там поликлинику для первичного приема. Средства планируется закладывать в бюджет ориентировочно на 2027−2028 годы. Будем искать федеральную программу, но, если такой не будет, найдем финансирование в областном бюджете.
В ЖК «Вересаево», в районе старого аэропорта, где появится «Новый Ростов», в соглашение с застройщиком по комплексному развитию территории внесены изменения.
— Он за свой счет будет возводить две поликлиники на 150 и 250 посещений, которые обеспечат потребность создаваемого микрорайона в первичной медицинской помощи.
Наиболее острая проблема сложилась в микрорайоне Суворовском.
— Существующая маленькая одноэтажная поликлиника не справляется с наплывом пациентов. В 2025 году для новой уже сделали землеотвод и подвели сети. В 2026-м здесь построят модульную поликлинику на 250 посещений в смену. С посменным приемом можно будет принять в два раза больше пациентов.
Этот объект губернатор назвал приоритетным из-за удаленности района от других медучреждений.
— Если жителям «Левобережного» проще доехать до центра города, то с Суворовского далеко ехать в любом направлении, даже в поликлиники в Северном жилом массиве. В 2026 году поликлиника в Суворовском обязательно будет.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В Ростове к середине 2026 года выпуск автобусов планируют увеличить до 90%