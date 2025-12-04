Модульную поликлинику в Суворовском районе Ростова построят в 2026 году

— В ЖК «Левобережье» земля и проект есть, но пока микрорайон только заселяется и там проживает сравнительно небольшое количество людей, — заметил глава региона. — Мы обязательно будем строить там поликлинику для первичного приема. Средства планируется закладывать в бюджет ориентировочно на 2027−2028 годы. Будем искать федеральную программу, но, если такой не будет, найдем финансирование в областном бюджете.