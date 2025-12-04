Жители Башкирии могут расширить свой земельный участок: в Росреестре рассказали, как именно

Заключительный этап — обращение в Минземимущество Башкирии для заключения соглашения о перераспределении земель. С этим документом можно будет зарегистрировать право собственности на новый, увеличенный участок в Росреестре. При этом исходный земельный участок будет снят с кадастрового учета, а право собственности на него — прекращено.