Жители Башкирии могут расширить свой земельный участок: в Росреестре рассказали, как именно

Жители Башкирии, желающие расширить свои земельные владения, могут сделать это за счет прилегающей свободной территории. Об этом рассказали специалисты Росреестра республики.
Как поведали в ведомстве изданию UfacityNews.ru, перераспределение земельных участков можно провести, если рядом с вашим наделом есть бесхозная земля, не стоящая на кадастровом учете и не находящаяся в собственности.
Первый шаг — обращение к кадастровому инженеру. Он подготовит схему расположения земельного участка в новых, увеличенных границах, которую необходимо будет утвердить в территориальном подразделении Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.
После утверждения схемы кадастровый инженер на ее основе разрабатывает межевой план на образование нового участка. На основании этого плана участку присваивается новый кадастровый номер.
Заключительный этап — обращение в Минземимущество Башкирии для заключения соглашения о перераспределении земель. С этим документом можно будет зарегистрировать право собственности на новый, увеличенный участок в Росреестре. При этом исходный земельный участок будет снят с кадастрового учета, а право собственности на него — прекращено.
