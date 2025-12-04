В Ясногорске Тульской области после капремонта открыли центр образования

Центр образования № 1, расположенный в городе Ясногорске Тульской области, открыли 1 декабря после капитального ремонта. Работы провели при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ясногорского района.
В ходе ремонта благоустроили как само здание, так и прилегающую территорию. В школе обновили потолки и стены, постелили новый линолеум, установили двери и противопожарные конструкции. Также была закуплена мебель и оборудование.
Теперь у центра появилась современная универсальная спортивная площадка, а также обустроена зона для изучения правил дорожного движения. Кроме того, был построен военно-спортивный городок, где дети смогут готовиться к сдаче норм ГТО.
Помимо прочего, на всей территории учебного заведения установлено современное освещение и система видеонаблюдения. В учреждение также внедрили систему контроля управления доступом. Теперь дети будут входить в школу по специальным картам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.