В Ростовской области недобросовестные управляющие компании лишатся лицензии

Кроме того, УК должны давать обратную связь жильцам. Для этого начали создаваться чат-боты в мессенджерах. В них сотрудники управляющих компаний обязаны отчитываться о том, что происходит в доме и на прилегающей территории. Например, если случилась коммунальная авария, то жильцы должны знать: каковы ее причины, как ведется ремонт и когда проблема будет решена.