В Ростовской области недобросовестные управляющие компании лишатся лицензии

В донском регионе УК должны будут отчитываться перед жильцами о своей работе в чат-ботах.

Источник: Комсомольская правда

Во время программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» губернатор высказался о работе недобросовестных управляющих компаний. В Ростовской области 20 тысяч многоквартирных домов обслуживают 386 УК, но не все работают одинаково хорошо.

— За ними должна наблюдать Госжилинспекция, но качество надзора не очень высокое. Поэтому был подготовлен план действий, связанный с теми УК, по которым поступает наибольшее количество жалоб — завышение тарифов, подделка бюллетеней при проведении общего собрания собственников жилья и так далее. Совместно с прокуратурой надо занимать твердую позицию. Если нет качественного предоставления коммунальных услуг, то управляющую компанию надо лишать лицензии, — считает губернатор.

Кроме того, УК должны давать обратную связь жильцам. Для этого начали создаваться чат-боты в мессенджерах. В них сотрудники управляющих компаний обязаны отчитываться о том, что происходит в доме и на прилегающей территории. Например, если случилась коммунальная авария, то жильцы должны знать: каковы ее причины, как ведется ремонт и когда проблема будет решена.

