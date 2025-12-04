В Ростове намерены привлекать больше женщин для работы водителями автобусов

В Ростове для преодоления кадрового дефицита в пассажирских перевозках планируют активнее привлекать женщин к работе водителями автобусов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой трансляции программы «Разговор напрямую».
Глава региона отметил, что нерегулярность выхода автобусов на линии во многом связана с острым дефицитом водителей.
— Проблема, которую перевозчики, к сожалению, до сих пор решить не могут, несмотря на работу, которую мы с ними ведем уже почти в течение года. Количество водителей растет не в той совершенно пропорции, которая нас устраивает. Это сказывается на количестве подвижного состава, который выходит на линию, — сказал Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул необходимость системных мер по подготовке водительского состава, включая создание учебно-производственных центров и использование опыта других регионов, где обучение проводится на базе предприятий.
Особое внимание губернатор уделил расширению женского участия в этой профессии.
— Большее привлечение женского населения к этой работе. Она не простая, сложная. Но я думаю, что здесь в этой ситуации женщины могут поставить плечо, и эта работа будет востребована, — отметил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.