Работодатели стали ключевыми партнерами кадровых центров «Работа России»

В то же время предприятия могут сталкиваться с недостаточностью прикладных навыков у выпускников вузов, колледжей и техникумов, отмечают эксперты. На адаптацию и обучение начинающих специалистов под реальные потребности бизнеса приходится закладывать дополнительные ресурсы. К сожалению, вложенные усилия не всегда приносят ожидаемый результат. Нередко сотрудники рассматривают занятость в конкретной компании как временную ступень и не планируют строить карьеру долгое время. Удержание специалистов в условиях высокой турбулентности становится таким же вызовом, как и их поиск.