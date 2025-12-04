Работодатели стали ключевыми партнерами кадровых центров «Работа России»

В России продолжается модернизация службы занятости населения — в регионах открываются кадровые центры «Работа России», с этого года — при поддержке национального проекта «Кадры». Как новые центры отвечают на запросы рынка труда и какие сервисы предлагают работодателям — в материале «Газеты.Ru».
Конкуренция за квалифицированные кадры.
Высокая потребность в кадрах остается одной из главных проблем российского рынка труда: по данным SuperJob, 78% работодателей сталкиваются с нехваткой сотрудников. В таких условиях рынок переживает период высокой конкуренции за квалифицированные кадры, и компании вынуждены оперативно пересматривать подходы к найму и удержанию персонала.
По словам экспертов, чтобы привлечь нужных специалистов, работодатели все чаще идут навстречу ожиданиям кандидатов, внедряют дополнительные бонусы и программы обучения.
В то же время предприятия могут сталкиваться с недостаточностью прикладных навыков у выпускников вузов, колледжей и техникумов, отмечают эксперты. На адаптацию и обучение начинающих специалистов под реальные потребности бизнеса приходится закладывать дополнительные ресурсы. К сожалению, вложенные усилия не всегда приносят ожидаемый результат. Нередко сотрудники рассматривают занятость в конкретной компании как временную ступень и не планируют строить карьеру долгое время. Удержание специалистов в условиях высокой турбулентности становится таким же вызовом, как и их поиск.
В таких условиях, когда работодатели вынуждены конкурировать не только уровнем зарплат, но и условиями работы и возможностями роста, создание кадрового резерва становится важной стратегической задачей для них.
Новая архитектура рынка труда.
Перечисленные обстоятельства вынуждают работодателей перестраивать HR‑процессы и искать надежных партнеров для выстраивания устойчивой стратегии развития. Ими становятся кадровые центры «Работа России». В рамках комплексной модернизации службы занятости эти центры открываются по всей стране, с этого года — по национальному проекту «Кадры». По итогам этого года в стране будет работать почти 1,4 тыс. таких центров.
По плану обновление продолжится: к концу 2028 года по всей стране будет работать более 2,3 тыс. кадровых центров «Работа России».
Партнер для бизнеса.
Центр «Работа России» ориентирован не только на помощь соискателям — это полноценное кадровое агентство для компаний. Он сотрудничает со всеми работодателями, всех форм собственности и с любой численностью персонала. Каждую организацию сопровождает специальный помощник — кадровый консультант, который после анализа запроса работодателя формирует комплекс мер поддержки и сервисов. Предусмотрено и цифровое взаимодействие с работодателем, с помощью платформы «Работа России».
Один из самых популярных запросов, с которым обращается работодатель, — это индивидуальный или массовый подбор работников. В первом случае кадровый консультант подбирает подходящих кандидатов из имеющейся базы или же выходит в поисках нужных сотрудников на открытый рынок труда.
Если стоит задача организовать подбор от 10 и более специалистов на одну вакансию, у кадрового центра есть специальный сервис «Массовый отбор». Консультант проводит нужный «срез» из базы кандидатов, общается с ними и наиболее подходящих под вакансию приглашает на собеседования с работодателем.
Чтобы помочь сформировать кадровый резерв из молодежи, центры «Работа России» помогают работодателю подать заявки на целевое обучение, организуют встречи со студентами, профтуры и стажировки на предприятиях.
Финальным этапом сопровождения является помощь в оформлении на работу и адаптации новых сотрудников, что делает поддержку кадровых центров действительно комплексной.
Эти сервисы востребованы у работодателей, особенно в отраслях с высокой потребностью в кадрах, а также в малом бизнесе, где часто нет собственных отделов по персоналу.
Поддержка и возможности.
Одно из важных направлений центров «Работа России» — предоставление работодателям различных мер государственной поддержки. Компании могут получить субсидии на оборудование рабочих мест для людей с 1 и 2 группой инвалидности и участников СВО с любой группой инвалидности — до 200 тыс. рублей на одно место.
Работодатели также могут рассчитывать на субсидию при приеме на работу отдельных категорий соискателей. Это ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды, одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей и другие. Размер выплаты равен трем минимальным размерам оплаты труда за каждого трудоустроенного.
По экспертной оценке, господдержка позволяет снижать финансовую нагрузку на предприятия, расширять социальные программы и стимулировать создание инклюзивных рабочих мест.
Региональная практика.
В Кемеровской области кадровые центры успешно реализуют региональный проект «Трудовые резервы». Он направлен на поддержку компаний, постоянно испытывающих потребность в квалифицированных кадрах на труднозаполняемых должностях.
Например, в текущем году в регионе особенно востребованы сварщики, повара, водители, строители, а также медицинские сестры, учителя.
К инициативе присоединились более 350 работодателей, среди них — ключевые промышленные предприятия региона. Каждому участнику проекта назначен персональный консультант: специалисты проводят экспресс‑анализ системы управления персоналом, находят причины кадровой потребности и совместно с работодателем формируют план конкретных действий.
«Кадровые консультанты оказывают помощь работодателям на каждом этапе: от размещения вакансии на портале “Работа России” до обучения под нужный компании функционал. Проект дает осязаемые результаты: время закрытия вакансий у участников в 2025 году сократилось на 25% и составило в среднем 50 дней. Для сравнения — в 2023—2024 годах поиск сотрудников занимал в среднем 67 дней», — отмечает директор Кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.
Работа на будущее.
Таким образом, служба занятости в лице кадровых центров «Работа России» становится надежным партнером компаний в управлении трудовыми ресурсами.
Обновленные центры «Работа России» становятся связующим звеном между людьми, которые ищут работу, и предприятиями, которым нужны кадры. Это ускоряет процессы трудоустройства, поддерживает бизнес и помогает регионам формировать устойчивую экономическую базу.