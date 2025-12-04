В поликлинике в Вязниках Владимирской области заработал цифровой флюорограф

Современный цифровой флюорограф для поликлиники № 1, расположенной в городе Вязники Владимирской области, приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Цифровой аппарат существенно превосходит аналоговые альтернативы: снижает уровень рентгенологического облучения пациента, позволяет дистанционно расшифровывать снимки, ускоряя постановку диагноза», — рассказала главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова.
Перед установкой в кабинете сделали ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия для пациентов и персонала, а также соблюсти требования к эксплуатации техники. Внедрение нового оборудования позволит повысить доступность качественной медицинской помощи и своевременно выявлять заболевания легких на ранних стадиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.