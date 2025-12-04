Ричмонд
В Ростове восстановят крышу дома на улице Обсерваторной после пожара

В Ростове направят 13 млн на восстановление крыши дома после пожара.

Источник: Комсомольская правда

На улице Обсерваторной Ростова-на-Дону в течение одного-двух месяцев восстановят крышу дома № 104/1, поврежденную после пожара. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире программы «Разговор напрямую» в четверг, 4 декабря.

Пожар произошел 6 января 2025 года. Жильцы дома жаловались, что управляющая компания не выполнила свои обещания и затягивала ремонт, уверяя, что все застраховано, но срок обслуживания уже закончился.

— Два человека погибли — ни в какие ворота не лезет. Деньги выделены, время потеряли зря. Нужно было сразу вводить режим повышенной готовности, а не ждать, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки восстановить крышу по новой схеме финансирования. На работы направят 13 миллионов рублей.

