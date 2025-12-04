В Ярославском художественном музее появились тактильные модели 4 картин

Тактильные модели четырех картин, предназначенные для посетителей с нарушениями зрения, пополнили фонд Ярославского художественного музея, сообщили в министерстве культуры региона. Разработка и адаптация продукции для путешественников является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII — начала XX в.» появились тактильные модели картин «Портрет А. Е. Ленивова с женой» неизвестного художника (1862), «Буря на Азовском море в апреле 1886 г.» Ивана Айвазовского, «Дворник, отдающий квартиру барыне» Василия Перова и «Цветы. Гурзуф» Константина Коровина (1916). Они созданы благодаря победе в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт», направленном на поддержку проектов, которые способствуют социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей.
«Для музеев важно быть открытыми, доступными и понятными для всех категорий посетителей. Сотрудники Ярославского художественного музея также успешно проводят адаптированные экскурсии для людей с ментальными нарушениями», — отметила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.