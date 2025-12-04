Реконструкция моста между Батайском и Ростовом может обойтись в 3 млрд рублей

Батайский мост, соединяющий Ростов-на-Дону и Батайск, признан аварийным и нуждается в масштабной реконструкции. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире программы «Разговор напрямую».
По словам главы региона, конструкция моста изначально была рассчитана лишь на двухполосное движение, и открывать его для четырех полос опасно. Все инженерные решения — толщина полотна, опоры — были спроектированы под меньшую нагрузку.
— Мост нужно не просто реконструировать, необходимо серьезно подойти к этому вопросу, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В настоящее время завершены инженерные изыскания, идет этап проектирования. После его окончания станет известна точная стоимость работ, которая, по предварительным оценкам, составит от двух до трех миллиардов рублей.
Губернатор отметил, что сообщение между Батайском и Ростовом является одним из самых интенсивных в регионе, поэтому проект необходимо реализовать максимально быстро, несмотря на его техническую сложность и требуемое время.
