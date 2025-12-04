Юным челябинцам в День Конституции вручат первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина России пройдет в Челябинске 12 декабря, сообщили в управлении по делам молодежи администрации города. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
Вручение пройдет в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Оно организовано в ходе Всероссийского проекта «Мы — граждане России!» Движения первых. Ежегодно акция объединяет тысячи юношей и девушек по всей стране. В этот раз участниками церемонии станут 20 школьников, которые являются активистами движения. Это победители предметных олимпиад и соревнований различного уровня, а также ребята, которые проявили себя в волонтерской и общественной деятельности. Вместе с паспортом каждый получит Конституцию Российской Федерации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.