Юным челябинцам в День Конституции вручат первые паспорта

Вручение пройдет в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Оно организовано в ходе Всероссийского проекта «Мы — граждане России!» Движения первых. Ежегодно акция объединяет тысячи юношей и девушек по всей стране. В этот раз участниками церемонии станут 20 школьников, которые являются активистами движения. Это победители предметных олимпиад и соревнований различного уровня, а также ребята, которые проявили себя в волонтерской и общественной деятельности. Вместе с паспортом каждый получит Конституцию Российской Федерации.