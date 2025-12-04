Жительница Башкирии устроила у себя в квартире настоящий зоопарк: у нее жили 40 кошек, 30 собак и ворона

Хозяйка игнорировала просьбы соседей и не шла на контакт, всячески пряталась и скрывалась от них. Суд обязал ее освободить квартиру от животных и провести дезинфекцию помещения, предоставив на это 30 дней. Однако женщина требования в добровольном порядке не исполнила.