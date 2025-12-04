Ричмонд
Жительница Башкирии устроила у себя в квартире настоящий зоопарк: у нее жили 40 кошек, 30 собак и ворона

В Башкирии у женщины в квартире обнаружили 40 кошек, 30 собак и ворону.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы Нефтекамска принудительно освободили однокомнатную квартиру от 40 кошек, 30 собак и вороны, которых там содержала 46-летняя владелица. Об этом сообщила пресс-служба ФССП республики.

Исполнительное производство было возбуждено в минувшем мае после многочисленных жалоб соседей. На жилплощади площадью 48 квадратных метров женщина содержала десятки животных, что привело к антисанитарным условиям: в подъезде стоял резкий неприятный запах, а крики питомцев по ночам мешали жильцам дома.

Хозяйка игнорировала просьбы соседей и не шла на контакт, всячески пряталась и скрывалась от них. Суд обязал ее освободить квартиру от животных и провести дезинфекцию помещения, предоставив на это 30 дней. Однако женщина требования в добровольном порядке не исполнила.

Судебные приставы привлекли ее к административной ответственности и взыскали исполнительский сбор. После принятия мер принудительного исполнения кошки и собаки были изъяты и распределены по городским приютам. А ворону выпустили на свободу.

