Жительница Башкирии устроила у себя в квартире настоящий зоопарк: у нее жили 40 кошек, 30 собак и ворона

В Башкирии судебные приставы Нефтекамска принудительно освободили однокомнатную квартиру от 40 кошек, 30 собак и вороны, которых там содержала 46-летняя владелица. Об этом сообщила пресс-служба ФССП республики.
Исполнительное производство было возбуждено в минувшем мае после многочисленных жалоб соседей. На жилплощади площадью 48 квадратных метров женщина содержала десятки животных, что привело к антисанитарным условиям: в подъезде стоял резкий неприятный запах, а крики питомцев по ночам мешали жильцам дома.
Хозяйка игнорировала просьбы соседей и не шла на контакт, всячески пряталась и скрывалась от них. Суд обязал ее освободить квартиру от животных и провести дезинфекцию помещения, предоставив на это 30 дней. Однако женщина требования в добровольном порядке не исполнила.
Судебные приставы привлекли ее к административной ответственности и взыскали исполнительский сбор. После принятия мер принудительного исполнения кошки и собаки были изъяты и распределены по городским приютам. А ворону выпустили на свободу.
