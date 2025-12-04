Агентства по госрегистрации и земельному кадастру проконсультируют бесплатно ко Дню юриста

С 9.00 до 12.00 можно обратиться за консультацией как непосредственно в агентство, так и по телефону + 375 (17) 311−00−71. Специалисты бесплатно проконсультируют граждан, их представителей, представителей юрлиц и индивидуальных предпринимателей по общим вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также по основным новациям закона от 5 декабря 2024 года № 44-З «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (вступил в силу с 11 июня 2025 года). Можно будет также задать вопросы о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, а именно о порядке обращения с заявлением о госрегистрации, сроках и стоимости осуществления административной процедуры, общих вопросах нормативного регулирования государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов Беларуси.