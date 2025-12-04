Агентства по госрегистрации и земельному кадастру проконсультируют бесплатно ко Дню юриста

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального кадастрового агентства 5 декабря проведут единый день бесплатного консультирования ко Дню юриста. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.
С 9.00 до 12.00 можно обратиться за консультацией как непосредственно в агентство, так и по телефону + 375 (17) 311−00−71. Специалисты бесплатно проконсультируют граждан, их представителей, представителей юрлиц и индивидуальных предпринимателей по общим вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также по основным новациям закона от 5 декабря 2024 года № 44-З «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (вступил в силу с 11 июня 2025 года). Можно будет также задать вопросы о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, а именно о порядке обращения с заявлением о госрегистрации, сроках и стоимости осуществления административной процедуры, общих вопросах нормативного регулирования государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов Беларуси.
У специалистов Национального кадастрового агентства можно будет узнать о технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, попросить о независимой оценке (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и экспертизе независимости оценки.
Сотрудники агентства также проконсультируют обратившихся о порядке предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является агентство: единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, реестра характеристик недвижимого имущества, реестра адресов, регистра стоимости земель, земельных участков, единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц, реестра цен на земельные участки.
В этот же день бесплатное консультирование по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации и оценки, установления границ земельных участков и другим вопросам, связанным с оформлением прав на недвижимость, будет вестись в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, их филиалах и бюро. Более подробная информация о проведении акции в каждом регионе размещена на официальных сайтах территориальных организаций. -0-