Юрий Слюсарь заявил, что Ростовская область не может остаться без ипподрома

Губернатор в прямом эфире ответил на вопросы людей о судьбе ипподрома.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донского края Юрий Слюсарь 4 декабря в прямом эфире отвечал на вопросы жителей. Один из них коснулся судьбы ипподрома.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что несмотря на его официальное закрытие, владельцам разрешили оставить лошадей до мая. Также сейчас суд разбирается, насколько законной была приватизация объекта.

— В случае, если суд признает приватизацию незаконной, то ипподром перейдет в собственность муниципалитета, — сказал Юрий Слюсарь.

По его словам, если произойдет деприватизация, то судьбу ипподрома будут решать жители города: останется ли там объект для испытания лошадей или будет парк.

— Если жители выберут второй вариант, то в любом случае построят новый ипподром в городе или в области. Ростовская область не может остаться без ипподрома, — резюмировал Юрий Слюсарь.

На ростовском ипподроме приостановили снос конюшен.

