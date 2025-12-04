Юрий Слюсарь заявил, что Ростовская область не может остаться без ипподрома

Глава Донского края Юрий Слюсарь 4 декабря в прямом эфире отвечал на вопросы жителей. Один из них коснулся судьбы ипподрома.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что несмотря на его официальное закрытие, владельцам разрешили оставить лошадей до мая. Также сейчас суд разбирается, насколько законной была приватизация объекта.
— В случае, если суд признает приватизацию незаконной, то ипподром перейдет в собственность муниципалитета, — сказал Юрий Слюсарь.
По его словам, если произойдет деприватизация, то судьбу ипподрома будут решать жители города: останется ли там объект для испытания лошадей или будет парк.
— Если жители выберут второй вариант, то в любом случае построят новый ипподром в городе или в области. Ростовская область не может остаться без ипподрома, — резюмировал Юрий Слюсарь.
На ростовском ипподроме приостановили снос конюшен.
