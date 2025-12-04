В Ростове будут увеличивать количество автобусов- «гармошек»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время программы «Разговор напрямую» рассказал о планах по увеличению количества сочлененных автобусов («гармошек») на маршрутах Ростова-на-Дону. Эта мера призвана оперативно повысить провозную способность общественного транспорта в условиях дефицита водителей.
Юрий Слюсарь отметил, что одной из ключевых трудностей остается кадровый вопрос:
— Нерегулярность выхода автобусов на линии в значительной степени продиктована большим дефицитом водителей… Их количество растет совершенно не в той пропорции, которая нас устраивает. Это сказывается на количестве подвижного состава, который выходит на линию.
В качестве быстрого решения для улучшения ситуации Юрий Слюсарь предложил использовать автобусы повышенной вместимости:
— В моменте можно исправить увеличением пассажировместимости. Автобус был, допустим, средней вместимости. Мы ставим автобус- «гармошку», фактически в два раза увеличивая количество пассажиров, которые можно перевозить.
