Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове будут увеличивать количество автобусов- «гармошек»

Губернатор объяснил, зачем в Ростове увеличат число автобусов- «гармошек».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время программы «Разговор напрямую» рассказал о планах по увеличению количества сочлененных автобусов («гармошек») на маршрутах Ростова-на-Дону. Эта мера призвана оперативно повысить провозную способность общественного транспорта в условиях дефицита водителей.

Юрий Слюсарь отметил, что одной из ключевых трудностей остается кадровый вопрос:

— Нерегулярность выхода автобусов на линии в значительной степени продиктована большим дефицитом водителей… Их количество растет совершенно не в той пропорции, которая нас устраивает. Это сказывается на количестве подвижного состава, который выходит на линию.

В качестве быстрого решения для улучшения ситуации Юрий Слюсарь предложил использовать автобусы повышенной вместимости:

— В моменте можно исправить увеличением пассажировместимости. Автобус был, допустим, средней вместимости. Мы ставим автобус- «гармошку», фактически в два раза увеличивая количество пассажиров, которые можно перевозить.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше