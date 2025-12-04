«Открыты новые направления подготовки по проектированию беспилотных авиакомплексов». БГТУ об успехах и планах

Первый заместитель министра образования Александр Баханович отметил, что БГТУ — это не просто учреждение высшего образования, а уникальный вуз, который славится не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. «Это тот университет, который определяет стандарты подготовки специалистов для ведущих отраслей нашей экономики, таких как нефтехимия, лесное хозяйство, полиграфия и издательское дело. Сегодня открыты новые направления подготовки специалистов по синтезу высокоэнергетических материалов и проектированию беспилотных авиационных летательных комплексов. В перспективе эти направления будут развиваться. Мы планируем, что в ближайшие несколько лет в университете будет открыта подготовка по специальностям проектирования в авиастроении, ракетостроении и спутниковых технологиях. И, конечно же, будут продолжены все классические направления, которыми славится технологический университет», — отметил он.