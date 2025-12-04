«Открыты новые направления подготовки по проектированию беспилотных авиакомплексов». БГТУ об успехах и планах

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по случаю 95-летия вуза прошло в Белорусском государственном технологическом университете, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко поздравил коллектив БГТУ: вуз содействует успешному инновационному развитию страны.
Гостями вечера стали выпускники, сотрудники и ветераны вуза, представители государственных структур, связанных с учреждением, а также его партнеры. Первым с поздравлениями выступил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. Он передал приветствие от Президента Беларуси Александра Лукашенко и произнес теплые слова как выпускник.
Первый заместитель министра образования Александр Баханович отметил, что БГТУ — это не просто учреждение высшего образования, а уникальный вуз, который славится не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. «Это тот университет, который определяет стандарты подготовки специалистов для ведущих отраслей нашей экономики, таких как нефтехимия, лесное хозяйство, полиграфия и издательское дело. Сегодня открыты новые направления подготовки специалистов по синтезу высокоэнергетических материалов и проектированию беспилотных авиационных летательных комплексов. В перспективе эти направления будут развиваться. Мы планируем, что в ближайшие несколько лет в университете будет открыта подготовка по специальностям проектирования в авиастроении, ракетостроении и спутниковых технологиях. И, конечно же, будут продолжены все классические направления, которыми славится технологический университет», — отметил он.
В подтверждение своих слов Александр Баханович напомнил, что именно БГТУ является базовым вузом СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности. «Сегодня он является опорным университетом со стороны Беларуси в создаваемом сетевом университете высоких технологий Союзного государства. Поэтому требования, предъявляемые к университету, и наши ожидания очень высоки. Мы всячески помогаем вузу, прежде всего в оснащении материально-технической базы и подготовке специалистов — ученых и педагогов высшей научной квалификации, которые будут передавать свои знания и опыт молодежи. В этот юбилейный день мы с особой гордостью вспоминаем успехи университета, но убеждены, что самые главные победы еще впереди», — заключил первый замминистра.
Помимо поздравлений в праздничный день, Министерство образования наградило сотрудников вуза почетными грамотами и нагрудными знаками «Отличник образования».
Первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась также в своем выступлении поздравил сотрудников БГТУ и вручил им почетные грамоты от ведомства.
Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Стасюкевич отметил, что БГТУ готовит кадры для стратегически важных секторов экономики. «Научные разработки ученых БГТУ в области ресурсосбережения, переработки отходов и использования возобновляемых источников энергии вносят неоценимый вклад в реализацию государственной экологической политики и построение устойчивого будущего нашей страны», — подчеркнул он. Помимо этого, замминистра наградил сотрудников вуза почетными грамотами от министерства.
Поздравления в адрес университета также прозвучали от имени министра информации Марата Маркова, Исполнительного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, а также от белорусских концернов и международных партнеров.
Первый проректор технологического университета Андрей Сакович рассказал, что в настоящее время в университете обучается около 6,7 тыс. студентов, магистрантов и аспирантов, из которых 670 человек являются гражданами иностранных государств. В БГТУ функционируют 8 факультетов, предлагающих 36 специальностей общего и специального высшего образования, а также 29 специальностей магистратуры. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.