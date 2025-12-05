Почетными донорами стали еще 13 жителей Ростовской области

Еще 13 человек получили знаки «Почетный донор Ростовской области». Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
В том числе, звания почетного донора был удостоен начальник кафедры информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности РЮИ МВД России, полковник полиции, участник программы «Герои Дона» Давид Григорян. Житель Дона сдавал кровь 32 раза.
Награды вручила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Теплякова. Она подчеркнула огромную важность донорского движения. Кровь необходима для лечения онкобольных, помощи при тяжелых травмах и в сложных акушерских ситуациях. Каждый донор помогает врачам спасать человеческие жизни.
Напомним, звание «Почетный донор Ростовской области» было учреждено губернатором в декабре 2024 года. Его получают люди, сдавшие кровь не менее 30 раз или плазму крови от 40 раз.