В России заблокировали SnapChat

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве.
SnapChat — американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.
«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — сообщили в Роскомнадзоре.
Там добавили, что зарубежный мессенджер «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей», а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.