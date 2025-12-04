Ричмонд
В России заблокировали SnapChat

Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве.

SnapChat — американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — сообщили в Роскомнадзоре.

Там добавили, что зарубежный мессенджер «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей», а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.