«Помощь необходима каждому из нас». В Минске наградили лучших волонтеров Красного Креста

Конкурс проводится ежегодно. Отличившиеся на городском уровне могут быть представлены на республиканском этапе. Одной из награжденных стала волонтер Дарья Тимофеева. Женщина поделилась, что работает с людьми практически всю жизнь. «Если ты один раз окунешься в благотворительность, потом уже тяжело будет жить по-другому. Помощь необходима не только оказавшимся за чертой бедности, в ней нуждается каждый. Накануне новогодних праздников всем хочется чуда и радости, например, побыть тайным Дедом Морозом, кого-то осчастливить и подарить то, о чем человек всегда мечтал. Волонтер для меня — человек искренний и отзывчивый. Даже сейчас, находясь в другой сфере, планирую все больше людей подтянуть за собой в волонтерство», — рассказала она.