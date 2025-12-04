«Помощь необходима каждому из нас». В Минске наградили лучших волонтеров Красного Креста

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация Белорусского Красного Креста наградила лучших волонтеров 2025 года. Церемония прошла в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.
Городской этап конкурса «Лучший волонтер — 2025» был объявлен в середине октября. Каждый желающий мог подать заявку, в которой нужно было рассказать, что он делал в рамках работы в Красном Кресте в этом году. Комиссия рассмотрела более 100 обращений, из которых выбрала 28.
«Было около 15 разных категорий. Это и “Лучший волонтер-лидер”, и “Волонтерский дебют”. Есть и такие номинации, как “Самый опытный волонтер”, “Лучший волонтер по продвижению донорства”, “Лучший волонтер по обучению населения навыкам первой помощи”, — рассказала председатель Первомайской районной организации Белорусского Красного Креста Тамара Якас.
Конкурс проводится ежегодно. Отличившиеся на городском уровне могут быть представлены на республиканском этапе. Одной из награжденных стала волонтер Дарья Тимофеева. Женщина поделилась, что работает с людьми практически всю жизнь. «Если ты один раз окунешься в благотворительность, потом уже тяжело будет жить по-другому. Помощь необходима не только оказавшимся за чертой бедности, в ней нуждается каждый. Накануне новогодних праздников всем хочется чуда и радости, например, побыть тайным Дедом Морозом, кого-то осчастливить и подарить то, о чем человек всегда мечтал. Волонтер для меня — человек искренний и отзывчивый. Даже сейчас, находясь в другой сфере, планирую все больше людей подтянуть за собой в волонтерство», — рассказала она.
Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская подчеркнула, что волонтерство — добрая традиция города и республики. «С восхищением наблюдаю, как прирастает армия помощников. Ими могут быть тимуровцы, старшеклассники, студенты, взрослые, которые, несмотря на трудовую занятость, имеют возможность и желание быть волонтером. Иногда волонтерами становятся и пожилые люди. Сейчас в ТЦСОН Минска их более 300», — отметила она.
В рядах волонтеров Белорусского Красного Креста столицы насчитывается более 500 человек. Часто к движению присоединяются и так называемые спонтанные волонтеры — люди, которые делают добрые дела вместе с сотрудниками организации единоразово.
Перед тем, как стать частью Красного Креста, волонтеры проходят специальный вводный курс о том, чем занимается Красный Крест. Далее, отталкиваясь от направления, которое выберет волонтер, определяется его последующий вектор обучения. «Если это, например, командное реагирование по чрезвычайным ситуациям, то курс по первой помощи для него обязателен. Иметь навык оказания минимальной первой помощи и психосоциальной поддержки необходимо каждому. Мы работаем с разными людьми, которые по-своему могут реагировать на помощь», — привела пример Тамара Якас. -0-