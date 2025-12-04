Ричмонд
Юрий Слюсарь взял на личный контроль состояние парка «Левобережный» в Ростове

Глава Дона пообещал лично проверить ситуацию в парке Ростова после жалобы жителей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь взял на личный контроль состояние парка «Левобережного» в донской столице. Об этом глава Дона заявил в четверг, 4 декабря, в эфире программы «Разговор напрямую», отвечая на вопросы жителей региона.

Поводом стал вопрос ростовчанки Натальи.

— Парк на левом берегу Дона, где мы гуляем с детьми и собакой, приходит в запустение. Беспокоит спил деревьев и отсутствие нормальных кафе даже в сезон — только временные ларьки, — рассказала обратившаяся.

Губернатор заверил, что развитие парка запланировано. Он пояснил ситуацию с деревьями. Часть из них спиливают, потому что они сухие или опасные для посетителей. В то же время в парке идет посадка новых зеленых насаждений.

В качестве примера Юрий Слюсарь привел недавнюю акцию.

— В День древонасаждения волонтеры высадили в парке около 100 деревьев, — напомнил Юрий Борисович.

Отдельно губернатор прокомментировал проблему с питанием. Он согласился, что отсутствие стационарных объектов — это серьезный недостаток.

Юрий Слюсарь пообещал разобраться в ситуации лично. Он заявил, что возьмет эту задачу на контроль и сам посетит парк «Левобережный», чтобы оценить обстановку на месте.

