За пострадавшие при атаках БПЛА автомобили жителям Дона выплатят компенсации

Юрий Слюсарь рассказал о компенсациях за потерю автомобилей при атаках БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют ввести компенсации для жителей, потерявших свои автомобили в результате атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую».

По словам главы региона, за 2025 год в области пострадали около 600 домов и 22 социальных объекта.

— Поэтому автомобили были вторым приоритетом, но мы понимаем — для многих это важная часть жизни. Сейчас разрабатывается постановление правительства, где будет определен порядок и формат компенсаций, — сказал Юрий Слюсарь.

В документе определят и форму выплат пострадавшим.

— Полностью возместить стоимость автомобиля не получится, но жители точно получат базовую компенсацию, — отметил губернатор.

