За пострадавшие при атаках БПЛА автомобили жителям Дона выплатят компенсации

В Ростовской области планируют ввести компенсации для жителей, потерявших свои автомобили в результате атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую».
По словам главы региона, за 2025 год в области пострадали около 600 домов и 22 социальных объекта.
— Поэтому автомобили были вторым приоритетом, но мы понимаем — для многих это важная часть жизни. Сейчас разрабатывается постановление правительства, где будет определен порядок и формат компенсаций, — сказал Юрий Слюсарь.
В документе определят и форму выплат пострадавшим.
— Полностью возместить стоимость автомобиля не получится, но жители точно получат базовую компенсацию, — отметил губернатор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Мужчину в Ростовской области осудили за преступления 33-летней давности.
Участник разбойного нападения и убийства получил на Дону 12 лет колонии (подробности).