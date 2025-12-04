Ричмонд
В Севастополе завершился ремонт Клубной улицы

Специалисты уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины.

Ремонт дороги провели в Севастополе на улице Клубной при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Во время проведения ремонтных работ специалисты подготовили основание из щебеночно-песчаной смеси для более долгого срока службы. Также уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины, что предотвратит разрушение кромки проезжей части дороги.

Уточним, что ремонт улицы Клубной был запланирован на 2026 год, однако благодаря слаженной работе дорожных служб объект был сдан с существенным опережением. Из перечня запланированных дорог на следующий год также уже отремонтировано ответвление 1 по улице Невской и улице Муромской.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.