В Севастополе завершился ремонт Клубной улицы

Уточним, что ремонт улицы Клубной был запланирован на 2026 год, однако благодаря слаженной работе дорожных служб объект был сдан с существенным опережением. Из перечня запланированных дорог на следующий год также уже отремонтировано ответвление 1 по улице Невской и улице Муромской.