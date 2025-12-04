В Рязани состоялась серия мастер-классов по цифровой грамотности

Серия обучающих занятий была приурочена к Всемирному дню информации. Мастер-классы состоялись на трех площадках: в городской библиотеке им. С. А. Есенина, а также библиотеках № 9 и № 15. Их участниками стали ученики школы-интерната им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф. И. Полетаева, а также школ № 34 и № 45 Рязани.