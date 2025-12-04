В Рязани состоялась серия мастер-классов по цифровой грамотности

Цикл просветительских встреч для школьников по вопросам кибербезопасности состоялся в Рязани, рассказали в областном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи. Мероприятия провели в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Серия обучающих занятий была приурочена к Всемирному дню информации. Мастер-классы состоялись на трех площадках: в городской библиотеке им. С. А. Есенина, а также библиотеках № 9 и № 15. Их участниками стали ученики школы-интерната им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф. И. Полетаева, а также школ № 34 и № 45 Рязани.
На встречах специалисты «Цифрового региона» совместно с представителями регионального корпуса цифровых волонтеров рассказали о том, как защитить себя от различных киберугроз, обеспечить сохранность конфиденциальных сведений, правильно реагировать на действия интернет-мошенников и создавать надежные пароли. Также речь шла о самых популярных в настоящее время схемах онлайн-обмана.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.