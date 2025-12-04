Студенткам Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей при беременности

С 1 января 2026 года в Ростовской области вступают в силу новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в эфире программы «Разговор напрямую».
Главным нововведением станет единовременная выплата для студенток очной формы обучения в размере 100 тысяч рублей. Получить ее смогут беременные на ранних сроках, обратившись в органы социальной защиты.
Также с нового года начнется выплата сертификатов по 20 тысяч рублей на каждого новорожденного. По оценкам властей, реализация этой инициативы потребует около 700 миллионов рублей из бюджета ежегодно и поможет молодым родителям приобрести необходимые вещи для ребенка.
Губернатор напомнил и о других действующих в регионе мерах поддержки, таких как успешно работающий прокат детских вещей и услуги социальных нянь, которые помогают родителям совмещать уход за ребенком с учебой или работой.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!