В Фурманове Ивановской области капитально отремонтировали среднюю школу № 3

Школа является одним из крупнейших образовательных учреждений Фурмановского района, в двух ее корпусах обучаются 714 детей, из них более 500 человек посещают здание на улице Пролетарской. Построенное в 1986 году здание эксплуатировалось как школа с 2003 года и уже нуждалось в ремонте.