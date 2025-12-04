Ричмонд
В Фурманове Ивановской области капитально отремонтировали среднюю школу № 3

В здании на улице Пролетарской обучаются более 500 детей.

Среднюю школу № 3 города Фурманова обновили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве Ивановской области.

Школа является одним из крупнейших образовательных учреждений Фурмановского района, в двух ее корпусах обучаются 714 детей, из них более 500 человек посещают здание на улице Пролетарской. Построенное в 1986 году здание эксплуатировалось как школа с 2003 года и уже нуждалось в ремонте.

В школьном пищеблоке провели работы по внутренней отделке: установили новое плиточное покрытие, современный потолок и систему освещения. Также привели в порядок вентиляцию. Пространство стало светлее, безопаснее и гораздо удобнее для питания.

Пришкольную территорию заасфальтировали и установили освещение. Там построили многофункциональную площадку для занятий мини-футболом и баскетболом. В ближайшее время завершится монтаж тренажеров, скамеек и зоны воркаута. Кроме того, отремонтировали кровлю и обновили фасад.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.