В Новочеркасске до Нового года высадят 29 новых сосен взамен вырубленных

Во время прямой линии Юрий Слюсарь признался, что процесс несколько затормозился, потому что компенсационные высадки должны проходить согласование с министерством природных ресурсов. Кроме того, в вопросе выбора новых деревьев жители Новочеркасска разделились на два лагеря: одни считали, что нужно высадить сосны, другие — ели.