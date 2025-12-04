В Новочеркасске до Нового года высадят 29 новых сосен взамен вырубленных

Во время прямой линии с донским губернатором жители Новочеркасска спросили, когда на центральной аллее города будут высажены новые деревья взамен вырубленных.
Подрядчик спилил 30 здоровых сосен во время работ по благоустройству. Объяснил это тем, что они «мешали проекту» реконструкции аллеи. Тогда же на место выехал губернатор. Он назвал происходящее варварством и пообещал высадить новые деревья.
Во время прямой линии Юрий Слюсарь признался, что процесс несколько затормозился, потому что компенсационные высадки должны проходить согласование с министерством природных ресурсов. Кроме того, в вопросе выбора новых деревьев жители Новочеркасска разделились на два лагеря: одни считали, что нужно высадить сосны, другие — ели.
— Мы провели голосование, в котором приняли участие 1600 самых активных жителей. Большинство выбрали сосны, которые исторически росли на Платовской аллее. Мы уже определили питомник и до Нового года высадим на ней 29 хвойных деревьев, — пообещал губенатор.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!