Детский сад Ейска собрал более 300 кг макулатуры

Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево» провели в детском саду № 25 города Ейска Краснодарского края по нацпроекту «Экологическое благополучие». Маленькие воспитанники вместе с педагогами и родителями смогли собрать более трехсот килограммов вторсырья, сообщили в администрации муниципального образования Ейский район.
Во время мероприятия дети активно участвовали в сборе старой литературы, газет и картонных упаковок. Помимо практической помощи природе, детский сад организовал специальные уроки, посвященные вопросам охраны окружающей среды и переработке материалов.
Также в Ейском районе проводятся аналогичные акции в школах и общественных организациях. Например, школьники участвуют в проекте «Разделяй правильно», внедряющем раздельный сбор мусора, а молодежные организации региона регулярно устраивают субботники и очистительные рейд-походы вдоль рек и озер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.