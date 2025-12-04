27-летний парень с седыми волосами пропал в Башкирии: поиски идут уже два дня

В Башкирии пропал 27-летний Марат Шагивалеев из города Сибай. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», со вчерашнего дня его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы с проседью, карие глаза. На момент исчезновения предположительно был одет в серую куртку, синие джинсы и коричневые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марата Шагивалеева, незамедлительно сообщить по круглосуточным телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.
Активисты также отметили, что для проведения поисковых работ на местности требуется помощь добровольцев.
