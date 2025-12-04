В Илишевском районе Башкирии предприниматели обменялись опытом

Участниками стали более 20 представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан из Илишевского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов. Встреча послужила платформой для обмена опытом и полезными советами. Для начинающих бизнесменов был организован мастер-класс по правильному составлению заявок для включения в специальный реестр. Особое внимание было уделено вопросам налогообложения.