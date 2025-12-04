В Илишевском районе Башкирии предприниматели обменялись опытом

Выездное мероприятие мобильного офиса поддержки социального предпринимательства провели в селе Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципалитета. Прием организован по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Участниками стали более 20 представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан из Илишевского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов. Встреча послужила платформой для обмена опытом и полезными советами. Для начинающих бизнесменов был организован мастер-класс по правильному составлению заявок для включения в специальный реестр. Особое внимание было уделено вопросам налогообложения.
«С участниками мероприятия подробно рассмотрели ключевые моменты налоговой системы, что поможет им лучше ориентироваться в правовых аспектах ведения бизнеса. Также рассмотрели опыт местных властей в развитии и поддержке предпринимательства. Следующие этапы мобильных выездов пройдут в Агиделе 19 декабря, Стерлитамаке 10 декабря и Нуримановском районе 15 декабря», — отметила руководитель центра инноваций социальной сферы Ирина Львова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.